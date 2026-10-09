Datum der Anmeldung:
07.10.2026
Aktenzeichen:
B9-100/26
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main; Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Peakside Capital Advisors AG, Zug, Schweiz
Produktmärkte:
Asset Management
07.10.2026
Aktenzeichen:
B9-100/26
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main; Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Peakside Capital Advisors AG, Zug, Schweiz
Produktmärkte:
Asset Management
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