Datum der Anmeldung:
05.10.2026
Aktenzeichen:
B1-145/26
Unternehmen:
KENFO Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Stiftung des öffentlichen Rechts, Berlin, HanseMerkur Krankenversicherung AG, Hamburg, ABG Real Estate Group, München/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Büroimmobilien
05.10.2026
Aktenzeichen:
B1-145/26
Unternehmen:
KENFO Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Stiftung des öffentlichen Rechts, Berlin, HanseMerkur Krankenversicherung AG, Hamburg, ABG Real Estate Group, München/Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
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Büroimmobilien
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