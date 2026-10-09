Datum der Anmeldung:
02.10.2026
Aktenzeichen:
B1-144/26
Unternehmen:
Sandbrook Capital Management, L.P., Stamford Connecticut, Vereinigte Staaten von Amerika/Mittelbarer Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die SUIR Engineering Ltd., Waterford, Irland
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
02.10.2026
Aktenzeichen:
B1-144/26
Unternehmen:
Sandbrook Capital Management, L.P., Stamford Connecticut, Vereinigte Staaten von Amerika/Mittelbarer Erwerb von Anteilen an und gemeinsamer Kontrolle über die SUIR Engineering Ltd., Waterford, Irland
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
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