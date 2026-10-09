* Aktien bekommen Konkurrenz
Liebe Leser,
der hochspekulative Hype um das Thema künstliche Intelligenz (KI) hält die wichtigsten US-Indizes weiterhin in luftigen Höhen. So hat der NASDAQ 100 den Ausbruch aus seiner bullishen Formation realisiert und ist auf neue Hochs gestiegen. Der S&P 500 hat ebenfalls ein Rekordhoch erreicht, und sein Chartbild zeichnet noch immer ein positives Bild.
Aufgrund der bullishen Charttechnik kommt diese Entwicklung für mich und mein Krisensicher Investieren-Team keineswegs überraschend. Trotz unserer darauf basierenden kurzfristig bullishen Prognosen muss ich allerdings zu großer Vorsicht mahnen. Denn ein Blick hinter den Schleier der KI-Blase legt immer deutlicher eine besorgniserregende Marktstruktur offen. Kurzum: Die US-Börse scheint an einem seidenen Faden zu hängen.