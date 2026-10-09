Fritz rollt das Update auf FritzOS 8.50 für erste Router aus. Mit dem Update gehen einige praktische Neuerungen wie ein DNS-Filter einher. Welche Fritzboxen die Aktualisierung jetzt herunterladen können. Schon seit geraumer Zeit warten Fritzbox-User:innen auf das große Update FritzOS 8.50. Hersteller Fritz hatte erste Neuerungen zunächst mit der Labor-Version 8.40 testen lassen. Jetzt ist die Beta-Phase für erste Fritz-Router vorbei und die finale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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