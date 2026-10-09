Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten hält die Verunsicherung an, so die Analysten der Helaba.Erneut sei es der Nahostkonflikt gewesen, der die Ölpreise habe ansteigen lassen. So habe es Meldungen gegeben, wonach das US-Militär neue Angriffe auf den Iran vorbereite. Die Aktienmärkte seien kräftig unter Druck gekommen. Inzwischen habe Trump einen unmittelbar bevorstehenden Angriff ausgeschlossen, was an den Ölmärkten für etwas Entspannung gesorgt habe, zudem sei der DAX-Future klar im Plus. Am europäischen Anleihemarkt sei die Stimmung fragil, die Renditen seien zeitweise deutlich gestiegen, seien im Tagesverlauf aber wieder zurückgekommen. Französische Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit seien im Hoch auf 4,97% geklettert, der Spread zu Bundesanleihen habe sich per Saldo aber nicht nochmals ausgeweitet. Mit datenseitigem Einfluss sei heute nicht zu rechnen. Zu erwähnen sei einzig das Michigan Sentiment, das wohl auf niedrigem Niveau verharren dürfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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