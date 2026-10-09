Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Lage an den Finanzmärkten bleibt angespannt, die Volatilität ist erhöht, so die Analysten der Helaba.Für Verunsicherung hätten Meldungen über einen möglichen US-Angriff auf den Iran gesorgt, was, zusammen mit dem Hurrikan im Golf von Mexiko, zu einem Anstieg der Energiepreise beigetragen habe. Zwar habe US-Präsident Trump einen Angriff vor den Zwischenwahlen inzwischen ausgeschlossen, dennoch seien Inflations- und Konjunktursorgen erhöht. Die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen hätten indes leicht nachgelassen. Für die EZB werde ein zusätzlicher Zinsschritt bis zum Jahresende nicht vollständig eingepreist, für die Fed halte der Markt einen solchen Schritt hingegen noch für möglich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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