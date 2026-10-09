Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PORR AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der PORR AG ("PORR" oder "Gesellschaft") (ISIN AT0000609607/ WKN 850185) hat heute auf Grundlage der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zum zweckfreien Erwerb gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG durchzuführen und in dessen Rahmen eigene Aktien im Ausmaß von höchstens 392.782 Stück bzw höchstens 1% des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem Kurs zwischen EUR 1,00 und maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Aktienrückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage zu erwerben. Aktuell hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Der Aktienrückkauf soll ausschließlich über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme erfolgen und jedem gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck dienen (auch für die mögliche Bedienung möglicher künftiger Mitarbeiterbeteiligungsprogramme der PORR). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de