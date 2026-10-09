Crown Castle, American Tower und SBA Communications könnten zu wichtigen Vermietern für SpaceX werden. Bernstein schätzt, dass ein vollwertiges terrestrisches Starlink-Mobile-Netz je nach Ausbaustufe 30.000 bis 120.000 Standorte und Investitionen von 50 bis 130 Mrd. Dollar benötigen könnte. Da in den USA jährlich nur etwa 1.200 bis 2.000 neue Türme gebaut werden können, müsste SpaceX in erheblichem Umfang bestehende Standorte anmieten. Crown Castle stieg nach der Meldung zeitweise rund 7 %, SBA 6 % und American Tower 5 %.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans. A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
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