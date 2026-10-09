EQS-News: Wondershare
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BERLIN, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, die Flaggschiff-Software von Wondershare für kreative Videoproduktion, hat Filmora 16 offiziell veröffentlicht. Unter dem neuen Leitgedanken "Mit Filmora & KI wie ein Profi schneiden" verbindet die neue Version KI-gestützte Funktionen mit professionellen Bearbeitungswerkzeugen. Ziel ist es, zeitaufwendige Arbeitsschritte zu reduzieren, Creatorn mehr Kontrolle über den Schnitt zu geben und professionelle kreative Möglichkeiten leichter zugänglich zu machen.
Filmora 16 erweitert den gesamten Video-Workflow - vom Verständnis und der Organisation des Ausgangsmaterials über die präzise Bearbeitung bis zur kreativen Gestaltung und finalen Ausgabe. Zu den Highlights zählen KI Medienanalyse für ein intelligenteres Verständnis des Materials, Kamera-Tracking und Farbmaske für präzisere Bearbeitung sowie 360°-Video-Reframing für mehr gestalterische Flexibilität. Zusammen mit weiteren neuen und optimierten Funktionen richtet sich Filmora 16 insbesondere an ambitionierte und aufstrebende Video-Creator, darunter YouTube-Creator und kleine Marketingteams, die anspruchsvollere Inhalte mit weniger Komplexität umsetzen möchten.
Ausgangsmaterial schneller verstehen
Bevor der eigentliche Schnitt beginnt, müssen Creator wissen, welches Material ihnen zur Verfügung steht. Aufnahmen stammen häufig von unterschiedlichen Geräten und liegen in verschiedenen Formaten vor. Bevor einzelne Assets in den finalen Schnitt gelangen, muss schnell erkennbar sein, welche Inhalte sie enthalten. Filmora 16 führt das Ausgangsmaterial in einem Workflow zusammen und erleichtert es, Inhalte zu analysieren, zu organisieren und gezielt wiederzufinden.
Wichtige Funktionen:
Professionelle Kontrolle gewinnen
Professionelle Bearbeitung bedeutet häufig, bewegte Motive zu verfolgen, einzelne Bildbereiche zu isolieren, mit mehreren Ebenen zu arbeiten oder Farben gezielt anzupassen. Filmora 16 bringt diese Steuerungsmöglichkeiten in einen leichter zugänglichen Workflow, ohne den Bearbeitungsprozess unnötig komplex zu machen.
Wichtige Funktionen:
Die eigene kreative Vision gestalten
Mit organisiertem Material und präziser Kontrolle über den Schnitt erweitert Filmora 16 die kreativen Möglichkeiten bei Bewegung, Text, Untertiteln und immersivem Videomaterial. So erhalten Creator mehr Spielraum, einen eigenständigen visuellen Stil zu entwickeln und ihre Ideen gezielt auf den Bildschirm zu bringen.
Wichtige Funktionen:
Reibungsloser zum fertigen Ergebnis
Die letzte Phase der Videoproduktion umfasst häufig mehr als den Export einer einzelnen fertigen Datei. Projekte müssen zwischen Programmen ausgetauscht, verschiedene Versionen für unterschiedliche Einsatzzwecke erstellt oder Inhalte auf anderen Geräten weiterbearbeitet werden. Filmora 16 vereinfacht diese abschließenden Schritte.
Wichtige Funktionen:
Für Teams, die an strukturierteren kommerziellen Video- und Markenprojekten arbeiten, bietet Wondershare zudem Filmora.TV - ein browserbasiertes KI-Kreativstudio, das visuelle Planung, KI-gestützte Content-Erstellung, Bearbeitung und Teamzusammenarbeit in einem zentralen Workspace vereint. Die Plattform richtet sich an Agenturen, Brand-Teams und kommerzielle Creator, die einen durchgängigen Workflow von der ersten Idee bis zum produktionsreifen Video benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf Filmora.TV.
"KI verändert, was in der Videoproduktion möglich ist", sagt Christy Wu, Vice President bei Wondershare. "Mit Filmora 16 setzen wir unsere Investitionen darin fort, professionelle Kreativfunktionen intuitiver und leichter zugänglich zu machen. So erhalten Creator mehr Raum, sich auf ihre Ideen und ihr kreatives Handwerk zu konzentrieren. Wir sind überzeugt, dass Technologie die Möglichkeiten von Kreativität erweitern sollte. Deshalb entwickeln wir Produkte, die mehr Menschen dabei unterstützen, zu gestalten, zu kommunizieren und ihre Ideen in die Welt zu tragen."
Wondershare Filmora 16 ist ab sofort für Creator verfügbar, die mehr professionelle Kontrolle und kreative Flexibilität in ihre Video-Workflows bringen möchten. Weitere Informationen zur neuesten Version finden Sie auf der offiziellen Wondershare Filmora Website.
Über Filmora
Wondershare Filmora wurde 2015 eingeführt und mit Blick auf eine intuitive Bedienung und flüssige Performance entwickelt. Die Software hat weltweit bislang fast 400 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen erreicht. Mit fortschrittlichen Funktionen für Content-Erstellung und Bearbeitung, mehr als 2.9 Millionen Kreativ-Assets, kommerziell nutzbarer Musik, Dynamic Captions, Videoanimationen und Vorlagen zählt Filmora zu den führenden Lösungen für Videobearbeitung. Kontinuierlich neue Werkzeuge machen die Videoproduktion effizienter und für unterschiedliche Erfahrungsstufen leichter zugänglich.
Über Wondershare
Wondershare ist ein 2003 gegründetes und weltweit bekanntes Softwareunternehmen für innovative Lösungen rund um Kreativität und Produktivität. Unter der Mission "Creativity Simplified" bietet das Unternehmen unter anderem Filmora, Virbo und SelfyzAI für Videobearbeitung, PDFelement für Dokumentenmanagement sowie EdrawMax und EdrawMind für Diagramme und visuelle Kommunikation. Über alle Produkte hinweg verzeichnet Wondershare mehr als 2 Milliarden kumulierte aktive Nutzer und ist in über 200 Ländern und Regionen präsent. Mit intuitiver Software und zeitgemäßen Kreativressourcen unterstützt Wondershare die nächste Generation von Creatorn dabei, kreative Möglichkeiten weltweit weiterzuentwickeln.
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09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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