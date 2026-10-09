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onemarkets Blog
09.10.2026 10:09 Uhr
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Freundlicher Wochenausklang, Porsche unter Druck

Der DAX notiert am Morgen des letzten Handelstag der Woche positiv. Auch der EuroStoxx 50 legt zu. Positive Signale kommen zudem aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 vorbörslich freundlich erwartet werden. Rückenwind lieferte zudem Asien: Der Nikkei 225 beendete den Handelstag mit kräftigen Aufschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Am Rohstoffmarkt stehen erneut die Ölpreise im Mittelpunkt. Nachdem ein Medienbericht über mögliche neue US-Militärschläge gegen den Iran die Notierungen zwischenzeitlich deutlich nach oben getrieben hatte, sorgte ein Dementi von US-Präsident Donald Trump für Entspannung. In der Folge gaben die Ölpreise wieder nach.

Trotz der jüngsten Gegenbewegung bleibt das Umfeld angespannt. Die Entwicklungen rund um die Straße von Hormus werden von Marktteilnehmern genau verfolgt, da die Region weiterhin eine zentrale Rolle für die globale Energieversorgung spielt. Gleichzeitig treffen geopolitische Risiken auf eine verbesserte Versorgungslage, was für anhaltend hohe Schwankungen am Ölmarkt sorgt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Porsche AG stehen nach der Vorlage aktueller Absatzzahlen im Fokus. Der Sportwagenhersteller verzeichnete in den ersten neun Monaten einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen. Besonders belastend wirken die schwache Nachfrage in China sowie niedrigere Verkäufe in Nordamerika. Das Management hält dennoch an seiner Strategie fest, die Marke stärker auf Exklusivität und Profitabilität auszurichten, anstatt über Preisnachlässe höhere Stückzahlen anzustreben. Anleger richten ihren Blick nun auf die Umsetzung des angekündigten Umbaus und die angestrebte Verbesserung der Ertragskraft.

Auch Rational rücken in den Fokus. Der Großküchenausrüster profitiert weiterhin von seiner starken Marktstellung und einem robusten Geschäftsmodell. Im Mittelpunkt steht die Erwartung einer Normalisierung des Absatzwachstums in den kommenden Jahren. Zudem trauen Marktteilnehmer dem Unternehmen zu, seine Preissetzungsmacht zu erhalten und von einer stabilen Nachfrage im professionellen Gastronomiesektor zu profitieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bear UG6X3P 36,23 28576,298572 Punkte 6,95 Open End
DAX Bull UN7ELB 11,36 23855,20157 Punkte 21,95 Open End
X-DAX Bear UR2KJ5 11,53 26134,337196 Punkte 20,90 Open End
Silber Bull UR18GV 4,21 55,817556 USD 13,01 Open End
Rheinmetall AG Bull UR010U 0,3 902,419725 EUR 33,78 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Micron Technology Inc. Call UR2G1D 8,42 1100,00 USD 5,36 13.01.2027
Apple Inc. Call UG1W81 2,47 320,00 USD 9,49 16.12.2026
Nasdaq-100 Put UN6E48 0,92 25000,00 Punkte 15,89 18.12.2026
DAX Put UN2VXQ 3,24 22000,00 Punkte 11,82 19.03.2027
Deutsche Telekom AG Call UR0UA6 1,74 28,00 EUR 5,55 15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Infineon Technologies AG Long UN7ZR4 2,84 44,184476 EUR 4 Open End
DAX Long UR15GK 1,25 23983,749772 Punkte 30 Open End
Alibaba Group Holding Ltd. ADR Long HD2SWW 10,05 52,867231 USD 2 Open End
Nasdaq-100 Short UN7CL9 2,59 35847,572227 Punkte 6 Open End
DAX Short UR1SVK 13,88 25760,806936 Punkte 26 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2026; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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