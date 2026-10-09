Berlin (ots) -Dr. Arn Sauer, Gründungsdirektor der Bundesstiftung Gleichstellung, wird die Stiftung zum Ende seiner Bestellung in diesem Oktober turnusgemäß verlassen und stellt sich neuen beruflichen Herausforderungen. Seit der Errichtung 2021 hat er die Stiftung über fünf Jahre hinweg gemeinsam mit Direktorin Lisi Maier aufgebaut und geprägt. Lisi Maier wird die Geschäfte der Bundesstiftung zunächst als alleinige Direktorin weiterführen.Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie Vorsitzende des Stiftungsrats der Bundesstiftung Gleichstellung, würdigte den scheidenden Direktor: "Arn Sauer hat mit seiner Fachexpertise und seinem Einsatz das Fundament für die Bundesstiftung Gleichstellung gelegt. Als Gründungsdirektor hat er maßgeblich dazu beigetragen, Gleichstellung als Verfassungsauftrag sichtbarer zu machen. Für seine geleistete Pionierarbeit beim Aufbau und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit danke ich ihm im Namen des gesamten Stiftungsrats."Dr. Arn Sauer verabschiedet sich mit einem persönlichen Dank an Weggefährt*innen und Partner*innen: "Die vergangenen fünf Jahre des gemeinsamen Aufbaus der Bundesstiftung Gleichstellung waren für mich eine besondere und bereichernde Zeit. Gemeinsam mit meiner Direktoriumskollegin Lisi Maier und unserem motivierten Stiftungsteam an der Gleichstellung in Deutschland arbeiten zu dürfen, habe ich als große Verantwortung und als Privileg empfunden. Ich durfte viel lernen und vor allem viele beeindruckende, engagierte Menschen kennenlernen. Dafür und für die Unterstützung, die Vernetzung und die gemeinsamen Begegnungen danke ich allen Gleichstellungsinteressierten und -engagierten ganz herzlich. Ich wünsche der Bundesstiftung Gleichstellung weiterhin viel Kraft und Erfolg dabei, Gleichstellung voranzubringen."Die Fortführung der Stiftungsarbeit ist lückenlos gewährleistet. Lisi Maier betont mit Blick auf die Zukunft: "Wir bedauern den Abschied von Arn Sauer fachlich und persönlich sehr und wünschen ihm zugleich für seine wichtige neue Aufgabe in der Gleichstellungsarbeit alles erdenklich Gute. Den mit ihm bereits eingeschlagenen Weg werden wir konsequent weitergehen und die Bundesstiftung Gleichstellung als starke, unabhängige Stimme für Geschlechtergerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt positionieren."Über die Bundesstiftung GleichstellungDie Bundesstiftung Gleichstellung stärkt und fördert als rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Sie bündelt Kompetenzen in der Gleichstellungsarbeit und trägt gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu bei, die Gleichberechtigung der Geschlechter effektiver durchzusetzen und bestehende Nachteile aus dem Weg zu räumen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen. Sie ist darüber hinaus ein "Offenes Haus für Gleichstellung", in dem gleichstellungspolitische Initiativen arbeiten und sich vernetzen können.Pressekontakt:Bundesstiftung GleichstellungPresse, Kommunikation und VeranstaltungenKarl-Liebknecht-Str. 3410178 BerlinTel.: +49 30 994 0570-24Mail: presse@bundesstiftung-gleichstellung.dewww.bundesstiftung-gleichstellung.deOriginal-Content von: Bundesstiftung Gleichstellung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167012/6367948