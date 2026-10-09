Vaduz (ots) -Am 7. Oktober 2026 fand in Neu Delhi das zweite hochrangige Treffen zur Operationalisierung des Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indien statt. Liechtenstein war mit Regierungsrat Hubert Büchel und einer Wirtschaftsdelegation, bestehend aus vier Unternehmen, vor Ort vertreten.Der indische Minister für Eisenbahnwesen, Information und Rundfunk sowie Elektronik und Informationstechnologie Ashwini Vaishnaw und die Vertreterinnen und Vertreter der EFTA-Staaten würdigten im Rahmen des Treffens in Neu-Delhi die bisherigen Erfolge des Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (TEPA) zwischen den EFTA-Staaten und Indien und betonten die grossen wirtschaftlichen Chancen, die das Abkommen für alle Vertragsparteien bietet. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sendet das TEPA ein starkes Signal für offene Märkte, regelbasierten Handel und langfristige Kooperationen. Das Abkommen schafft nicht nur Rechtssicherheit und einen verbesserten Marktzugang für Branchen wie Maschinen- und Gerätebau oder den Export von Präzisionsinstrumenten, es erleichtert auch Zollverfahren und eröffnet Investitionsmöglichkeiten für Unternehmen aus EFTA-Staaten in Indien.Liechtenstein war durch Regierungsrat Hubert Büchel, Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport, am Treffen vertreten. In seiner Rede hob Regierungsrat Büchel die Innovationskraft und das Interesse liechtensteinischer Firmen am Wachstumsmarkt Indien hervor. Zudem lobte er die hohe Anzahl geschaffener Lehrstellen durch liechtensteinische Unternehmen und unterstrich die Notwendigkeit eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Liechtenstein und Indien. Regierungsrat Büchel nutze seine Teilnahme für bilaterale Gespräche mit dem indischen Staatsminister für Handel und Industrie, Jitin Prasada, Bundespräsident Guy Parmelin, dem isländischen Minister für Umwelt, Energie und Klima, Jóhann Páll Jóhannsson, sowie der norwegischen Staatssekretärin Astrid Bergmål. Hochrangige Vertreter von Hilti Indien, LGT Indien, Panitek und Whale Tankers, einem Unternehmen der Kaiser Gruppe, nahmen ebenfalls am Festakt teil und berichteten im Rahmen des Treffens über ihre jeweiligen Tätigkeiten und Investitionen in Indien.Am 8. Oktober besuchte Regierungsrat Hubert Büchel das Indian Institute of Technology (IIT) in Neu Delhi. Die IIT gehört zu den global führenden technischen Hochschulen. Im Rahmen des Besuchs tauschte sich Regierungsrat Büchel auch mit drei Start-up Unternehmen in den Bereichen Speicherung von Energie, Materialwissenschaften und Raketenantrieben aus.Pressekontakt:Amt für Auswärtige AngelegenheitenMartin Frick, AmtsleiterT +423 236 60 65Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942850