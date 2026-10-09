WIESBADEN (ots) -
(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Dienstag, 13.10.2026
(Nr. 364) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2026
(Nr. 365) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2026
(Nr. 366) Weinernte, Jahr 2026
(Nr. 42) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Lebkuchen, Jahr 2025
Mittwoch, 14.10.2026
(Nr. 367) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2026
(Nr. 368) Großhandelspreise, September 2026
Donnerstag, 15.10.2026
(Nr. N070) Verbraucherpreise, Erzeugerpreise und Ernte von Kartoffeln, August/September/Jahr 2026
(Nr. 369) Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuereinnahmen), Jahr 2025
Freitag, 16.10.2026
(Nr. 370) Baugenehmigungen, August 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6367968
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Dienstag, 13.10.2026
(Nr. 364) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2026
(Nr. 365) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2026
(Nr. 366) Weinernte, Jahr 2026
(Nr. 42) Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Lebkuchen, Jahr 2025
Mittwoch, 14.10.2026
(Nr. 367) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2026
(Nr. 368) Großhandelspreise, September 2026
Donnerstag, 15.10.2026
(Nr. N070) Verbraucherpreise, Erzeugerpreise und Ernte von Kartoffeln, August/September/Jahr 2026
(Nr. 369) Einnahmen der Kommunen aus Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuereinnahmen), Jahr 2025
Freitag, 16.10.2026
(Nr. 370) Baugenehmigungen, August 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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