Stuttgart/Berlin (ots) -- Atje Drexler wird zum 1. Mai 2027 Geschäftsführerin.- Dr. Bernhard Straub geht zum 31. Mai 2027 in den Ruhestand.Die Gesellschafterversammlung der Robert Bosch Stiftung GmbH hat Atje Drexler mit Wirkung zum 1. Mai 2027 in die Geschäftsführung berufen. Drexler, derzeit Leiterin des Bereichs "Zukunftsperspektiven und Netzwerke" und Mitglied der Geschäftsleitung, wird die Geschäfte der Stiftung ab dem 1. Juni 2027 allein führen. Der amtierende Geschäftsführer Dr. Bernhard Straub tritt nach zwei Amtszeiten zum 31. Mai 2027 in den Ruhestand."Mit Atje Drexler haben wir eine hervorragende Nachfolgerin aus den eigenen Reihen gefunden", sagt Christoph Kübel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Robert Bosch Stiftung. "Gerade in Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen für die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen weltweit schwieriger werden, ist ihre langjährige Erfahrung und ihr persönliches Netzwerk von unschätzbarem Wert. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in der neuen Rolle und sind überzeugt, dass sie wichtige Impulse für die Zukunft der Stiftung setzen wird."Seit 25 Jahren prägt Atje Drexler die Arbeit der Stiftung in verschiedenen Schlüsselpositionen. Unter anderem war sie Bereichsleiterin im Fördergebiet Globale Fragen. Sie vertritt die Stiftung im Vorstand des europäischen Philanthropieverbands Philea.Dr. Bernhard Straub führt die Geschäfte der Stiftung seit Juli 2021. Vor seinem Wechsel in den gemeinnützigen Sektor war er rund 30 Jahre in verschiedenen internationalen Führungspositionen für die Robert Bosch GmbH tätig, zuletzt als Vorsitzender des Bereichsvorstands des Geschäftsbereichs Electrical Drives."Bernhard Straub hat die Robert Bosch Stiftung in den vergangenen Jahren mit großer Weitsicht wirtschaftlich konsolidiert, kulturell modern aufgestellt und sie in einem rauer werdenden gesellschaftlichen Klima klar positioniert", sagt Christoph Kübel. "Mit seiner langjährigen Führungserfahrung bei Bosch hat er die Stiftung konsequent auf Strategie und Wirkung ausgerichtet. Dazu beigetragen hat insbesondere sein großes Engagement für unsere Tochtereinrichtungen, wie den Bosch Health Campus, die er zukunftsfähig ausgerichtet hat. Wir danken ihm für seinen außerordentlich großen und sehr erfolgreichen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."Über Atje Drexler:Atje Drexler (52) ist Mitglied der Geschäftsleitung der Robert Bosch Stiftung und leitet seit 2024 den neu gegründeten Bereich Zukunftsperspektiven und Netzwerke. Sie ist seit 2001 für die Stiftung tätig und blickt auf eine vielseitige Laufbahn im Haus zurück: Nach Stationen im Bereich Gesundheit und Wissenschaft leitete sie von 2013 bis 2019 den Bereich Völkerverständigung Europa und seine Nachbarn, wo sie unter anderem das erste Afrika-Portfolio aufbaute. Von 2019 bis 2024 verantwortete sie als Bereichsleiterin Globale Fragen die Themen Frieden und Ungleichheit. Drexler vertritt die Stiftung in zahlreichen Gremien des Sektors, unter anderem im Vorstand des europäischen Philanthropieverbands Philea. Vor ihrem Einstieg in die Stiftung war die studierte Slawistin und Wirtschaftswissenschaftlerin (Magister, Universität Göttingen) in der Industrie tätig.Über Bernhard Straub:Dr. Bernhard Straub (63) ist seit dem 1. Juli 2021 Geschäftsführer der Robert Bosch Stiftung. In dieser Funktion ist er zudem Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des UWC Robert Bosch College in Freiburg, Co-Vorsitzender des Bosch Health Campus (BHC) in Stuttgart und vertritt die Stiftung im Forum Bildung Digitalisierung e.V. sowie im Vorstand der Bürgerstiftung Stuttgart. Vor seinem Wechsel in die Stiftung war er rund drei Jahrzehnte für die Robert Bosch GmbH aktiv. Er besetzte zahlreiche internationale Führungspositionen, unter anderem in Japan und Indien, bevor er sieben Jahre lang den Geschäftsbereich Electrical Drives leitete. Dr. Bernhard Straub studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe. An der London School of Economics and Political Science (LSE) absolvierte er einen Master in Informatik und promovierte anschließend in Informatik und Soziologie zum PhD (Econ.).Pressebilder finden Sie online in unserem Medienportal.Pressekontakt:Michael HermPressesprecherRobert Bosch Stiftungpresse@bosch-stiftung.deTel. +49-711 46084-290Original-Content von: Robert Bosch Stiftung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100848/6367966