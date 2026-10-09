Linz (www.anleihencheck.de) - Der Euro notiert bei rund 1,12 US-Dollar und bewegte sich zuletzt kaum, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Stützend für den Dollar würden steigende US-Renditen und die Erwartung weiterer Zinsschritte der Notenbank wirken. Auf der anderen Seite habe auch die EZB dieses Jahr bereits zweimal angehoben, wodurch der Zinsabstand nicht weiter wachse. Zusätzlich würden hohe Energiepreise die europäische Handelsbilanz belasten, was dem Euro Spielraum nach oben nehme. Impulse seien von den nächsten Inflationsdaten zu erwarten. (09.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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