Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Königreich der Niederlande bringt eine neue Staatsanleihe (ISIN NL0015074XXX/ WKN A4E1X2) mit einem Volumen von rund 5,99 Milliarden Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 3,750% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die nächste Zinszahlung sei für den 15. Januar 2027 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 15. Januar 2048. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,12% (Stand: 06.10.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 3,88%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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