Augsburg (www.anleihencheck.de) - Die Aktienmärkte steigen, obwohl ihnen der Rentenmarkt kaum hilft, so Christoph Mertens, Fürst Fugger Privatbank, Leiter Niederlassung Köln, in seinem Monatskommentar.Die Anleiherenditen seien zuletzt deutlich gestiegen - und trotzdem hätten die großen US-Indices neue Höchststände erreicht. Der wichtigste Treiber hinter der Entwicklung der Aktienkurse bleibe künstliche Intelligenz. Rechenzentren, Halbleiter und Infrastruktur würden für einen Investitionszyklus sorgen, der sich zunehmend auch in den Unternehmensgewinnen widerspiegele. Der Markt folge seinen Favoriten - und die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sähen keinen Grund, sich dagegenzustellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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