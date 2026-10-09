Meta Platforms - META: Wells Fargo mit Kursziel 1000 USD und "Overweight"!

KI-Agent Muse besser als Reels?

56 von 63 Analysten bei Meta Platforms mit "Kauf" oder "Strong Buy". Pullback-Setup am 20er-EMA!

Meta Platforms (META) - US30233Q1085

Rückblick

Die META-Aktie geriet im vergangenen Halbjahr zunächst unter Druck und fiel von rund 685 USD im April bis auf etwa 540 USD im August, ehe eine kräftige Trendwende einsetzte. Ab September beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung deutlich, wobei der Kurs mit einem markanten Kurssprung die Marke von 700 USD überwand und Anfang Oktober ein Hoch bei rund 780 USD erreichte. Der 20er-EMA drehte im Zuge der Rally nach oben und liegt deutlich über dem 50er-EMA, während sich die Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer weiterhin oberhalb beider gleitenden Durchschnitte bewegt.



Meta-Aktie: Chart vom 08.10.2026, Kürzel: META, Kurs: 720.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup sieht eine mögliche Stabilisierung im Bereich zwischen 710 USD und 725 USD vor, wobei die Aktie nach dem dynamischen Anstieg eine gesunde Konsolidierung durchläuft. Kann Meta Platforms den Widerstand bei 725 USD überwinden, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen und einen erneuten Angriff auf das Hoch bei 780 USD ermöglichen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte Meta Platforms unter die Unterstützungszone um 710 USD fallen, würde sich das Pullback-Setup eintrüben und das Risiko einer ausgedehnteren Korrektur steigen. In diesem Fall könnten zunächst der Bereich um 690 USD und anschließend der 50er-EMA bei rund 665 USD als mögliche Auffangzonen dienen. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 710 USD platzieren, da ein Bruch dieser Marke die bullische Ausgangslage deutlich schwächen würde.

Meinung

Der neue KI-Agent Muse könnte sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber bei Meta Platforms entwickeln, indem er Aufgaben für Nutzer übernimmt und langfristig zusätzliche Einnahmen durch Abonnements, Messaging-Dienste und KI-gestützte Werbelösungen ermöglicht. Die Aktie hat seit der Einführung von Muse Anfang September deutlich zugelegt. Wells Fargo erhöhte das Kursziel von 796 auf 1000 USD und bestätigte die Einstufung "Overweight". Ausgehend von einem Referenzkurs von 740 USD entspricht dies einem weiteren Aufwärtspotenzial von mehr als 35 Prozent. Analyst Ken Gawrelski erwartet, dass Muse langfristig größere wirtschaftliche Chancen bieten könnte als frühere Produkte wie Reels. Kurzfristig dürften jedoch hohe Investitionen in die KI-Infrastruktur die Gewinne belasten. Wells Fargo rechnet 2027 mit einem möglichen Tiefpunkt beim Gewinn je Aktie, während ab 2028 zusätzliche KI-Umsätze stärker zum Wachstum beitragen könnten. Von 63 Analysten empfehlen laut LSEG-Daten 56 die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.94 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch

Quellennachweis: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21489436-bulle-pokert-hoch-meta-aktie-vierstellig-muse-anfang

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 09.10.2026

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