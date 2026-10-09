Berenberg zieht bei Rheinmetall die Reißleine: Die Privatbank hat den Rüstungskonzern von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1600 auf 1020 € zusammengestrichen. Das ist eine Kürzung um gut ein Drittel. Damit stellt sich die Frage: Ist die Wachstumsstory von Rheinmetall tatsächlich an ihre Grenzen gestoßen? Zweifel an der Auftragslage Analyst George McWhirter von Berenberg begründet die Abstufung in seiner am Freitag vorliegenden Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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