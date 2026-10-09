Die kanadische Bank RBC stuft die Heidelberg-Materials-Aktie von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch und senkt gleichzeitig das Kursziel von 217 auf 211 €. Eine bessere Empfehlung bei niedrigerem Ziel wirkt zunächst widersprüchlich. Was sehen die Analysten im Baustoffsektor, das den Optimismus für Heidelberg Materials trägt? Ein schwieriges drittes Quartal Analyst Anthony Codling beschreibt das dritte Quartal in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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