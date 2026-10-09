München (ots) -Mit Giuseppe Verdis Meisterwerk MACBETH, basierend auf Shakespeares Tragödie über Macht, Gier und Schuld, kommt am 17. Oktober ein weiteres Opern-Highlight live aus der Met in deutsche und österreichische Kinos.Verdis MACBETH handelt von dem schottischen Edelmann Macbeth, der, angestachelt von Hexenprophezeiungen und dem skrupellosen Ehrgeiz seiner Frau, König Duncan ermordet und den Thron an sich reißt. Zu Verdis düsterer Musik wird Macbeth von Wahnvorstellungen und Schuldgefühlen zerfressen. Dennoch setzt er seine Mordtaten fort, um die unrechtmäßig errungene Krone zu sichern - bis ihn die Rebellenarmee seines eigenen Landes besiegt.Die aufstrebende deutsche Regisseurin Louisa Proske zeigt in ihrem Met-Debut eine elegante, flüssige und durch den klugen Einsatz der Drehbühne stets bewegte Deutung, die zu einem großen, von der Presse überschwänglich gefeierten Erfolg wurde. Bühnenbildner Jon Bausor hat eine vom Krieg gezeichnete Landschaft entworfen, in der sich der Hofstaat in opulenten Renaissance-Kostümen bewegt. Mit ihrem höfisch-elisabethanischen Prunk und krankhaften Glamour erzählen sie eindrücklich von Macht, Status und der Verderbtheit des zentralen Paars.Für die Live-Übertragung vereint die Met vier Opernstars: Quinn Kelsey gestaltet seinen Macbeth mit fesselnder Autorität und einem prachtvollen, resonanzreichen Verdi-Bariton. An seiner Seite gibt die herausragende dramatische Sopranistin Lise Davidsen in ihrem mit Spannung erwarteten Rollendebut eine machthungrige und intrigante Lady Macbeth, die vor nichts zurückschreckt. Ryan Speedo Green zeichnet Banquo mit kraftvoller, ausgeglichener und gelegentlich bewusst zurückgenommener Stimme. Für ein Highlight sorgt Freddie De Tommaso als Macduff mit seinem hellen, klangvoll strömenden Tenor und leuchtenden Spitzentönen. Neben Macbeth und seiner Lady sind die Hexen die dritte Hauptfigur des Dramas. Wie zombiehafte Bäuerinnen des 16. Jahrhunderts huschen sie über Trümmerhaufen und beobachten voyeuristisch vom Bühnenrand aus, wie sich ihr bösartiger Plan entfaltet. Ihr unheimliches Kreischen und Gackern wird von dem hervorragenden Frauenchor der Met eindringlich und schaurig dargestellt. Am Dirigentenpult arbeitet Yannick Nézet-Séguin mit seiner schwungvollen musikalischen Lesart die Spannungen von Verdis Partitur mit vielen feinen Details und packenden Höhepunkten heraus.Hier (https://www.youtube.com/watch?v=726OvTbvSwA) finden Sie einen Trailer zu MACBETH.Die Met-Saison 2026/2027 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.Die Termine der MET LIVE IM KINO-Saison 2026/2027:17. Oktober Verdi MACBETH (Lise Davidsen, Quinn Kelsey, Freddie De Tommaso)05. Dezember Saint-Saëns SAMSON ET DALILA (Aigul Akhmetshina, Clay Hilley)23. Januar Puccini LA FANCIULLA DEL WEST (Vida Mikneviciute, SeokJong Baek)03. April Massenet MANON (Nadine Sierra, Matthew Polenzani)24. April Verdi OTELLO (Ailyn Pérez, Brian Jagde, Artur Rucinski)05. Juni Wagner PARSIFAL (Elina Garanca, Piotr Beczala, Peter Mattei)Pressematerial finden Sie hier (https://leonine.box.com/s/gdj2186zg76lkfkzquk71isv04w1nool).Pressekontakt:Bei Rückfragen und falls Sie Interesse an Interviews mit Künstler*innen oder an einer Verlosung von Karten für eine der Liveübertragungen haben, wenden Sie sich bitte an:Katja Raths, Head of Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 421, Email: katja.raths@leoninestudios.comoderKatharina Biro, Senior Manager Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 420, Email: katharina.biro@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6368040