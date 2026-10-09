Berlin (ots) -Heute hat die Bundesregierung verkündet, die Förderung für das KfW-Effizienzhaus 55 (EH55) fortzusetzen und aufzustocken. Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB), begrüßt diese Entscheidung als wichtiges Signal für Familien und private Bauherren:"Die Fortsetzung der EH55-Förderung ist ein gutes und wichtiges Signal für die Branche und alle, die bauen wollen. Damit ist die drohende Förderlücke erstmal vom Tisch. Die Politik hat zugehört. Dafür sind wir dankbar."Noch im Juni hieß es, die Mittel würden einmalig bereitgestellt und eine Aufstockung sei nicht vorgesehen. Die Förderung wäre damit bald aufgezehrt gewesen.Pakleppa: "Dass die Bundesregierung jetzt nachlegt, ist richtig und konsequent. Zwei Drittel der Wohnungsbauaufträge kommen von Familien und kleinen Investoren. Sie bauen aber nur, wenn sie wissen, woran sie sind. Von der Genehmigung bis zur Fertigstellung vergehen heute im Schnitt 27 Monate. Wenn sich in dieser Zeit Förderbedingungen, Standards und Zinsen mehrfach ändern, verlieren viele den Mut und springen ab. Deswegen brauchen sie eine Förderung, die verlässlich und zinsstabil ist. Dann haben sie die notwendige Planungssicherheit und fassen Mut, tatsächlich zu bauen.Wichtig ist nun, dass ab dem 1. Januar 2027 keine Förderlücke entsteht. Wir plädieren dafür, EH55 plus bis zum Start der Zwei-Programme-Welt im Sommer 2027 fortzusetzen und die neuen Förderangebote unbürokratisch zu gestalten."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6368053