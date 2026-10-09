Im zweiten Quartal 2026 gibt sich die Versicherungswirtschaft hierzulande mehrheitlich positiv gestimmt, wie der ifo Konjunkturtest zeigt. Die gesamtwirtschaftliche Lage hinterlässt jedoch Spuren, was die Erwartungen der Versicherer für die kommenden Monate angeht. Die Stimmung in der deutschen Versicherungswirtschaft wird im zweiten Quartal 2026 mehrheitlich positiv gesehen, wie der GDV mitteilt. So liegt das Geschäftsklima nach Berechnungen des ifo-Instituts bei 7,9 Punkten, was fast dem Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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