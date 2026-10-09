FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nvidia, Micron, AMD - auch im Zertifikatehandel geht es ganz viel um KI. Doch auch auf deutsche Aktien wie Infineon und Rheinmetall wird viel gesetzt. Ebenfalls Thema: Gold und Öl, und neuerdings auch wieder der Bitcoin.

9. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die KI-Skepsis scheint wie weggeblasen, KI-Schwergewicht Nvidia und auch Nasdaq und S&P 500 haben diese Woche neue Hochs erreicht. Das macht sich auch im Zertifikatehandel bemerkbar. "Anleger blicken vor allem auf Aktien und KI-Werte", berichtet Peter Bösenberg von der Société Générale. Auch bei der ICF Bank spielen Tech-Werte eine große Rolle, wie Markus Königer berichtet. Simon Görich von der Baader Bank meldet ebenfalls viel Interesse an Tech-Werten - und am DAX.

Der DAX ist, wie immer, Schwerpunkt bei den Basiswerten. Bei der Société Générale machen Zertifikate darauf rund 30 Prozent der Umsätze aus, auf den Nasdaq weitere 5 bis 10 Prozent. "Es gibt Positionierung auf steigende und fallende Kurse", erläutert Bösenberg. Auch bei der ICF stehen DAX und Nasdaq ganz oben. Die ICF-Kundschaft setzt häufiger auf einen fallenden als auf einen steigenden Nasdaq, wie Königer berichtet, etwa mit Open-End-Knock-Out-Puts auf den Nasdaq 100 (DE000HM9NXXX).

Viel Zuversicht bezüglich Nvidia & Co



Meist gehandelte Einzelwerte bei der Société Générale sind KI-Aktien, speziell Nvidia, Micron und AMD. "80 bis 90 Prozent sind Long-Positionierungen", meldet Bösenberg. Gut an kämen beispielsweise Open-End-Knock-Out-Calls auf Micron (DE000FC78XXX) und Call-Optionsscheine auf AMD (DE000FG16XXX). Beliebteste Einzelprodukte bei der ICF sind Zertifikate auf Apple, Tesla, Netflix und AMD. Von den Underlyings her dominieren aber deutsche Aktien, konkret Siemens Energy, Infineon, Rheinmetall und SAP, wie Königer feststellt. Auf Siemens Energy wird zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten (DE000DU42XXX) gesetzt, in Sachen Infineon hat ein Faktor-Long-Optionsschein mit Faktor 8 die Nase vorn (DE000PM7AXXX).

Gold und Öl: "Auf steigende und fallende Preise gesetzt"

Auch Zertifikate auf Rohstoffe bleiben beliebt, speziell auf Gold und Öl. Gold wird am Donnerstagmorgen zu 4.125 US-Dollar die Feinunze gehandelt, nach Preisen zwischen knapp 4.000 und über 5.570 US-Dollar dieses Jahr. Das Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell 103 US-Dollar, nach Preisen zwischen 61 und 119 US-Dollar.

"Es wurden wieder vermehrt Produkte auf Gold gehandelt", berichtet Baader Bank-Händler Görich. Bösenberg meldet Positionierungen in beide Richtungen. Hohe Umsätze gibt es etwa in Open-End-Knock-Out-Calls mit Knock-Out-Schwelle von 4.056 US-Dollar (DE000FC96XXX), bei der ICF mit Knock-Out-Schwelle von 4.141 US-Dollar (). Was Öl angeht, ist bei der Société Générale viel los in Discount-Zertifikaten auf Brent (DE000FA88XXX). Königer sieht viel Interesse an Mini-Future-Puts auf Brent Crude (DE000PK8UXXX).

Bitcoin wieder im Blick



Einiges an Bewegung gab es zuletzt in den Kryptowährungen. Der Bitcoin - in den Sommermonaten noch bei rund 63.000 US-Dollar - war im August deutlich gestiegen und wird aktuell zu knapp 83.000 US-Dollar gehandelt. Bösenberg zufolge hat sich der Handel mit entsprechenden Zertifikaten dadurch deutlich belebt, etwa mit Mini-Future-Calls auf Bitcoin (DE000FC85XXX) und Ethereum (DE000FG17XXX). Bei der ICF ist hingegen nicht viel los. "Die Euphorie ist weg, Kryptos spielen bei uns kaum eine Rolle", stellt Königer fest.

Setzen auf "spürbar mehr Bewegung an Anleihemärkten"



Anleihen sind zunehmend Thema, wie Bösenberg ergänzt. "Steigende Renditen in Europa und den USA, neue Impulse durch Konjunkturdaten sowie die Erwartungen an die weitere Geldpolitik von EZB und Fed sorgen für spürbar mehr Bewegung an den Anleihemärkten", erklärt er. Besonders Futures auf deutsche Bundesanleihen, italienische BTPs und französische OATs stünden im Fokus. Zwei Beispiele: Knock-Out-Puts auf den Euro-Bund-Future (DE000FG35XXX) sowie Faktor-Short-Optionsscheine auf den Euro-OAT-Future mit Hebel 2 (DE000SB3CXXX).

Von Anna-Maria Borse, 9. Oktober 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)