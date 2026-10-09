Die jüngsten Entwicklungen und unser Roundtable im Rahmen unserer Defense & Security Conference untermauern die Wachstumsperspektiven von secunet. Gestützt werden diese durch die starke Nachfrage aus dem Verteidigungssektor sowie den Ausbau der Partnerschaften mit Cloudflare und Bechtle. Hervorzuheben ist vor allem der genehmigte SINA-Rahmenvertrag mit einem kolportierten Volumen von bis zu EUR 1,7 Mrd., der die mittelfristige Visibilität deutlich verbessert. Wir erhöhen unsere Umsatz- und EBIT-Schätzungen für 2027/28, um zusätzliche Systemlieferungen und Wartungserlöse abzubilden. Unsere Prognosen für 2026 bleiben dagegen unverändert. Die angepassten Schätzungen sowie eine moderate Anpassung des Beta führen zu einer Anhebung unseres Kursziels auf EUR 240,00 (zuvor: EUR 210,00). Während der Markt bereits weiteres Upside aus dem Rahmenvertrag einpreist, warten wir auf mehr Klarheit hinsichtlich künftiger Auftragseingänge und Lieferzeitpläne. HOLD. Aufzeichnungen aller Präsentationen sind hier abrufbar: https://research-hub.de/videos Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/secunet-security-networks-ag
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