Sicherheitsforscher:innen haben eine besonders perfide Malware entdeckt: Sie ist auf bestimmten Smartphones bereits vorinstalliert und kann nicht entfernt werden. Die meisten von uns denken beim Begriff Malware wahrscheinlich daran, dass man aufpassen muss, sich eine solche nicht auf seinem Smartphone einzufangen. Doch es gibt auch andere, noch schwieriger zu verhindernde, Szenarien: dass die Malware bereits auf dem eigenen Gerät vorinstalliert ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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