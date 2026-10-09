Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika geben eine Staatsanleihe (ISIN US91282CRXXX/ WKN A4E1G1) mit einem Volumen von bis zu 50,62 Milliarden US-Dollar heraus, so die Börse Stuttgart.Der halbjährliche Kupon betrage 5,000% pro Jahr. Die nächste Zinszahlung erfolge am 31. März 2027, die Laufzeit endet am 30. September 2033. Handelbar sei die Anleihe ab einer Stückelung von 100 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,13% (Stand: 06.10.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 5,19%. Da die Anleihe in US-Dollar notiert sei, sollten Euro-Anleger zusätzlich zum Investmentrisiko das Währungsrisiko berücksichtigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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