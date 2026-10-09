SpaceX-Angriff | Xiaomi: Short-Squeeze | OMV: Belastungen | Depot: Zukauf
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|11:54
|SpaceX-Angriff | Xiaomi: Short-Squeeze | OMV: Belastungen | Depot: Zukauf
|SpaceX-Angriff | Xiaomi: Short-Squeeze | OMV: Belastungen | Depot: Zukau
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|11:49
|Ergebnis dreistellig: OMV: "Solidaritätsbeiträge" belasten Q3
|11:10
|Hoher Ölpreis stützt OMV - Sondersteuern und Verladeausfälle bremsen
|10:38
|OMV AG: Was fehlende Ölverladungen jetzt auslösen
|10:26
|OMV vor Q3-Zahlen: Dieses Ölproblem wird jetzt brisant
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|13:03
|Musks Mobilfunkpläne: Wie gefährlich wird Starlink für Schweizer Mobilfunkanbieter?
|12:58
|Musk questions Ambani's influence as Starlink awaits India launch
|12:53
|800-MHz-Coup: Wie SpaceX erneut den Mobilfunkmarkt angreift
|12:42
|William Blair reiterates SpaceX stock rating after spectrum acquisition
|12:41
|AKTIEN IM FOKUS 2: Konkurrenz von SpaceX belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US
| (neue Fassung mit mehr Details, Analystenkommentaren, aktuellen Kursen) FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen sich verschärfenden Wettbewerb in den Vereinigten Staaten durch den Weltraumkonzern...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:47
|HKD924.8M Southbound Trading Net Outflow from XIAOMI-W
|11:54
|SpaceX-Angriff | Xiaomi: Short-Squeeze | OMV: Belastungen | Depot: Zukauf
|SpaceX-Angriff | Xiaomi: Short-Squeeze | OMV: Belastungen | Depot: Zukau
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|11:17
|HSI Closes Up 425 pts as Techs Steer Gains; XIAOMI-W Leaps 9%+; HSBC HOLDINGS Soars ~2%
|11:14
|Xiaomi SkyNomad secures more than 70,000 locked-in orders in first month
|10:26
|Xiaomi: Warum der Short-Squeeze jetzt brisant wird
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