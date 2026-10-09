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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Webinar - DAX: Rally oder Einbruch?
Während der US-Aktienmarkt aktuell von wenigen großen Tech-Werten getragen wird, könnten die bevorstehenden Quartalszahlen zum entscheidenden Belastungstest werden. Gleichzeitig spricht die Saisonalität für ein starkes viertes Quartal bei DAX & Co.
Im Webinar analysiert die TradingGruppe 2.0, welche Chancen und Risiken die kommenden Monate für Anleger bereithalten.
Das erwartet Sie:
- Aktueller Ausblick für die Aktienmärkte
- Auswirkungen der US-Quartalszahlen
- Saisonale Chancen im vierten Quartal
- Spannende Entwicklungen bei ausgewählten Rohstoffen
- Live-Fragerunde mit den Experten
Nutzen Sie die Gelegenheit, Markttrends einzuordnen und Ihre Fragen direkt an die Profis zu richten.
Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251
Referenten
- Ingmar Königshofen, TradingGruppe 2.0
- Stephan Feuerstein, TradingGruppe 2.0
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