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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - DAX: Rally oder Einbruch?

Während der US-Aktienmarkt aktuell von wenigen großen Tech-Werten getragen wird, könnten die bevorstehenden Quartalszahlen zum entscheidenden Belastungstest werden. Gleichzeitig spricht die Saisonalität für ein starkes viertes Quartal bei DAX & Co.

Im Webinar analysiert die TradingGruppe 2.0, welche Chancen und Risiken die kommenden Monate für Anleger bereithalten.

Das erwartet Sie:

Aktueller Ausblick für die Aktienmärkte

Auswirkungen der US-Quartalszahlen

Saisonale Chancen im vierten Quartal

Spannende Entwicklungen bei ausgewählten Rohstoffen

Live-Fragerunde mit den Experten

Nutzen Sie die Gelegenheit, Markttrends einzuordnen und Ihre Fragen direkt an die Profis zu richten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

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