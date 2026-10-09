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DZ Bank
09.10.2026 12:11 Uhr
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Webinar - DAX: Rally oder Einbruch?

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - DAX: Rally oder Einbruch?

Während der US-Aktienmarkt aktuell von wenigen großen Tech-Werten getragen wird, könnten die bevorstehenden Quartalszahlen zum entscheidenden Belastungstest werden. Gleichzeitig spricht die Saisonalität für ein starkes viertes Quartal bei DAX & Co.

Im Webinar analysiert die TradingGruppe 2.0, welche Chancen und Risiken die kommenden Monate für Anleger bereithalten.

Das erwartet Sie:

  • Aktueller Ausblick für die Aktienmärkte
  • Auswirkungen der US-Quartalszahlen
  • Saisonale Chancen im vierten Quartal
  • Spannende Entwicklungen bei ausgewählten Rohstoffen
  • Live-Fragerunde mit den Experten

Nutzen Sie die Gelegenheit, Markttrends einzuordnen und Ihre Fragen direkt an die Profis zu richten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Ingmar Königshofen, TradingGruppe 2.0
  • Stephan Feuerstein, TradingGruppe 2.0


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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.