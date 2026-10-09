CALGARY, AB / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, gab heute bekannt, dass es den Erwerb eines etablierten Einzelhandels-Cannabis-Ladens am Standort 100 Rainbow Road in Chestermere, Alberta (der "Laden") für 670.000 $ in bar (die "Transaktion") abgeschlossen hat. Der Laden wird unter der Marke Canna Cabana neu firmiert, womit sich die Gesamtzahl der Läden von High Tide auf 234 Standorte in ganz Kanada und 93 in der Provinz Alberta erhöht.

Der Laden befindet sich in einem gut sichtbaren Gebäude an einer der Hauptverkehrsachsen von Chestermere und ist damit sowohl für die Bewohner vor Ort als auch für Pendler von und nach Calgary gut sichtbar. Das Gebäude wird gemeinsam mit einem Restaurant einer landesweiten Schnellrestaurantkette sowie mehreren Fachgeschäften und Anbietern persönlicher Dienstleistungen genutzt und befindet sich neben einem großen Lebensmittelgeschäft und einem Spirituosengeschäft. Im selben Gebäude ist eine Reihe von professionellen Dienstleistern ansässig, die den ganzen Tag über für stetigen Kundenverkehr in der Liegenschaft sorgen. Zusammen erzeugen diese Ziele des täglichen Bedarfs die Art von wiederkehrenden, auf Bequemlichkeit ausgerichteten Einkaufsfahrten, die zum Rabatt-Clubmodell von Canna Cabana passen.

In alle Richtungen von Wohngebieten umgeben, ist der Laden so positioniert, dass er sowohl seine unmittelbare Nachbarschaft als auch Kunden aus dem weiteren Gebiet bedient, die die Strecke jeden Tag befahren.

"Auf große Chancen lohnt es sich zu warten. Wir wollten Canna Cabana schon seit einiger Zeit nach Chestermere bringen, aber wir waren nicht bereit, Kompromisse in puncto Standort oder Wirtschaftlichkeit einzugehen, nur um in den Markt einzutreten. Heute freuen wir uns, einen etablierten Laden mit positivem Cashflow zu einem attraktiven 2,1-Fachen des annualisierten bereinigten EBITDA gesichert zu haben. Genau so beabsichtigen wir, unsere Wachstumsmöglichkeiten in Zukunft anzugehen: opportunistisch bleiben, bei den Bewertungen diszipliniert bleiben und Erwerbe oder organische Entwicklung anhand dessen verfolgen, was für unsere Aktionäre am meisten Sinn macht", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Erfolg im Einzelhandel beginnt mit dem richtigen Standort und dieser erfüllt viele der Kriterien, nach denen wir suchen. Gute Sichtbarkeit, wachsende Wohngebiete und ein nationaler Lebensmittel-Discounter in der Nähe machen es zu einer hervorragenden Ergänzung für unser innovatives Rabatt-Clubmodell. Während wir unsere Expansion in ganz Kanada fortsetzen, werden wir weiterhin selektiv vorgehen und unser Hauptaugenmerk auf qualitativ hochwertige Standorte und starke Renditen richten. Wir freuen uns darauf, das unschlagbare Wertangebot unseres Clubs nach Chestermere und in viele weitere Gemeinden im ganzen Land zu bringen", fügte Herr Grover hinzu.

DETAILS DER TRANSAKTION

Die Transaktion, bei der es sich um eine Transaktion zwischen unabhängigen Parteien handelte, wurde am 8. Oktober 2026 abgeschlossen. Der Kaufpreis von 670.000 $ wurde beim Abschluss vollständig in bar bezahlt und entspricht dem 2,1-Fachen des annualisierten bereinigten EBITDA des Ladens von etwa 316.000 $ für die drei Monate zum 31. August 2026.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 234 inländischen Geschäftsstandorten und einem internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten. Mit Ausnahme von British Columbia, wo die Anzahl der Filialen auf 8 beschränkt ist, beansprucht das Unternehmen einen Marktanteil von 14 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 das erste nordamerikanische Cannabisunternehmen, das eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 10,5 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international eines der am besten aufgestellten Unternehmen und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 22 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2026 zum sechsten Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Für Informationen zur Investment-Performance besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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High Tide Inc.

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High Tide Inc.

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