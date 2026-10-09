Berlin (ots) -Weitere Mittel für EH55-Plus-FörderungDie schwarz-rote Koalition stellt zusätzliche Mittel für die EH55-Plus-Förderung bereit und sichert damit die Förderung bis Jahresende. Hierzu erklärt der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak:"Rund eine Milliarde Euro Förderung in der EH55-Plus-Förderung stellen wir im Jahr 2026 bereit - damit stellen wir sicher, dass das erfolgreiche Programm bis zum Jahresende fortgeführt werden kann. Die Ausweitung und Verlängerung der Förderung ist ein wuchtiges Signal für die Bauwirtschaft. Wenn wir Wachstum und Beschäftigung sichern wollen, müssen die Bagger rollen. Dafür ist eine verlässliche Förderung zentral.Mehr als 50.000 neue Wohnungen haben wir durch die Wiederaufnahme der EH55-Förderung auf den Weg gebracht. Angesichts steigender Bauzinsen braucht es eine verlässliche Förderkulisse und die nötige politische Unterstützung für den Wohnungsbau. Als Union haben wir daher darauf gedrungen, weitere Mittel für die EH55-Plus-Förderung zur Verfügung zu stellen und eine auskömmliche Förderung für dieses stark nachgefragte Förderprogramm bis zum Jahresende sicherzustellen.Viele baureife, aber aktuell brachliegende Projekte können nun weiter realisiert werden und zehntausend neue Wohnungen entstehen. Das ist eine echte Perspektive für alle Menschen, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind. Das Problem steigender Mieten lösen wir dauerhaft nur durch mehr Wohnungsbau, nicht durch immer mehr Regulierung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6368190