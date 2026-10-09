FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 28. Oktober sehe er im Chinageschäft sowie in der Zusammensetzung des Modellportfolios weiterhin die größten Belastungsfaktoren, schrieb Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem sollten die gestiegenen Rohmaterialkosten die Profitabilität belasten. Er rechnet daher mit einer operativen Marge (Ebit) im Autogeschäft unter den angestrebten 3 bis 5 Prozent./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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