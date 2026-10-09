Rot-Grün-Rot sondiert weiter - nun auch zum Landeshaushalt, wo Milliardenlöcher drohen. Für Aktionäre des Wohnungskonzerns bleibt offen, ob Berlins künftige Regierung große Vermieter vergesellschaften will. Das Papier hält sich stabil, hat binnen einer Woche aber rund drei Prozent abgegeben.Seit dem Wahlsieg der Linken steht über Vonovia ein politisches Fragezeichen. Am Freitag setzten Linke, Grüne und SPD in Berlin ihre Sondierungsgespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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