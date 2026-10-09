Sie sind meist jung, nennen sich Digital Natives und sprechen eine Sprache, die Banker nie gelernt haben. Mit Reels, Tiktok- und Youtube-Videos sowie Podcasts erreichen Finfluencer eine Generation, für die Aktien und ETFs längst keine Fremdwörter mehr sind. Eine 2024 veröffentlichte Studie identifizierte im DACH-Raum 278 Finfluencer mit insgesamt knapp 28 Millionen Followern. Doch Finfluencer ist nicht gleich Finfluencer: Die einen erklären Finanzthemen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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