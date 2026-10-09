Mit Jev sorgt erneut ein KI-Modell für Wirbel. Das Besondere: Es erzeugt keinen Text, sondern trifft Entscheidungen - und zwar schnell. Wie das funktioniert, wo die Vorteile liegen und welche offenen Alternativen es bereits dazu gibt. Mit Jev sorgt seit Kurzem ein KI-Modell für Aufregung in Entwickler:innen-Kreisen, das ausnahmsweise weder von einer der großen KI-Firmen aus den USA noch von einer aus China kommt. Entwickelt wurde Jev von dem US-Startup ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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