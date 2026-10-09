Tools und Agenten können beim Generieren von Code viel Zeit sparen. Eine aktuelle Analyse deutet allerdings darauf hin, dass dieser positive Effekt in der Praxis verpufft. Der Grund liegt im Überprüfungsprozess. KI kann die Produktivität beim Programmieren zwar steigern, aber die Gewinne schlagen sich weder im Ergebnis noch im Arbeitsaufwand nieder. Der Grund: Entwickler:innen müssen mehr Zeit für die manuelle Prüfung von KI-generiertem Code aufwenden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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