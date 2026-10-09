NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria passte am Freitag seine Schätzungen für den Ölkonzern vor den Zahlen für das dritte Quartal an. Dabei berücksichtigt er die Geschäftsberichte von Wettbewerbern sowie die schwächeren Raffineriemargen gegen Ende des dritten Jahresviertels./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
© 2026 dpa-AFX-Analyser