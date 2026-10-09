

EQS-Media / 09.10.2026 / 13:51 CET/CEST

Die Ankündigung folgt auf ein Treffen zwischen PATRIZIA CEO Asoka Wöhrmann und dem britischen Premierminister Andy Burnham in der Britischen Botschaft in Berlin

Die Investition soll in Zusammenarbeit mit Kommunen und lokalen Behörden den Bau von bis zu 4.000 Wohnungen für rund 10.000 Bewohner ermöglichen

Das Projekt baut auf der umfassenden Erfahrung von PATRIZIA im britischen Wohnungsbau und der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum in Europa auf Berlin, 09. Oktober 2026. PATRIZIA, ein führender Investmentmanager für globale Real Assets, plant, eine Milliarde Britische Pfund (GBP) für den Bau dringend benötigten Wohnraums im Vereinigten Königreich zu mobilisieren und zu investieren. Dabei baut PATRIZIA auf bestehenden Immobilieninvestitionen im britischen Markt sowie langjährigen Beziehungen zu institutionellen Investoren auf. Die Ankündigung folgt auf ein persönliches Treffen zwischen Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, und Premierminister Andy Burnham in der Britischen Botschaft in Berlin. PATRIZIA beabsichtigt, seine Aktivitäten im Wohnungsbau in wachstumsstarken Städten und Regionen im Vereinigten Königreich auszuweiten. Dazu will der Investmentmanager mit Kommunen und lokalen Partnern zusammenzuarbeiten, um entsprechend der jeweiligen örtlichen Prioritäten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Das geplante Investitionsvolumen ermöglicht langfristig den Bau von rund 4.000 Wohnungen für circa 10.000 Bewohner. Der Investmentansatz zielt darauf ab, von den Kommunen identifizierte Wohnprojekte mit langfristigem Kapital - potenziell auch von britischen Pensionskassen - auszustatten. Die Kommunen können dabei lokale Wohnungsbauprioritäten festlegen und Mittel bereitstellen. Kommunale Pensionsfonds können im Rahmen ihrer Anlagestrategien in die Projekte investieren, wobei jede Investition bewertet wird und eine Entscheidung durch die Pensionskasse erfordert. Asoka Wöhrmann, CEO von PATRIZIA, sagt: "Unser Treffen mit dem Premierminister bot die Gelegenheit, zu erörtern, wie europäische Investitionen die Wohnungsbauziele des Vereinigten Königreichs unterstützen können. PATRIZIA investiert bereits in Wohnraum im Vereinigten Königreich und wir wollen unser Engagement weiter ausbauen. Durch die Zusammenarbeit mit Kommunen und lokalen Partnern können wir langfristiges Kapital dorthin lenken, wo es benötigt wird, und unsere Präsenz im Wohnungsbau landesweit ausbauen." Der Plan knüpft an die bestehenden Investitionen von PATRIZIA im Vereinigten Königreich an. In London investiert PATRIZIA im Rahmen eines Joint Ventures mit einem lokalen Immobilienentwickler mehr als 100 Millionen Britische Pfund (GBP) in alternative Wohnformen und bezahlbaren Wohnraum. Für das erste Projekt des Joint Ventures, "Walworth Corners" im Stadtteil Elephant and Castle, wurde bereits eine Baufinanzierung gesichert und ein Bauunternehmer beauftragt. Auf dem bisher ungenutzten Gelände entstehen neue Wohnungen und Studentenunterkünfte sowie Gemeinschaftseinrichtungen und öffentliche Räumlichkeiten. PATRIZIA hat zudem bereits in Wohnprojekte in Cardiff, Birmingham, Reading und Southampton investiert. PATRIZIA hat zudem Erfahrung bei der Realisierung von bezahlbarem Wohnraum in anderen Regionen Europas. Im Rahmen der unternehmenseigenen Impact-Investmentstrategie wurden in Irland bereits 929 Wohnungen übergeben. In Spanien wurden die ersten von insgesamt 960 bezahlbaren Mietwohnungen fertiggestellt. Insgesamt hat PATRIZIA bis zum zweiten Quartal 2026 erfolgreich 324 Millionen Euro Eigenkapital für 18 Projekte für bezahlbaren Wohnraum in Spanien, Irland, Großbritannien und Belgien gesichert. Diese Aktivitäten gehören zur "European Living"-Plattform von PATRIZIA, die ein Volumen von 17,5 Mrd. Euro hat. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sagt: "Die Pläne von PATRIZIA, das Engagement in London auszuweiten, sind ein weiteres Zeichen des Vertrauens in unsere großartige Stadt. Die Investition von PATRIZIA in Elephant and Castle sorgt bereits für dringend benötigten neuen Wohnraum, und ich freue mich sehr, dass sie den Einsatz hier in der Hauptstadt weiter ausbauen wollen. Gemeinsam mit internationalen Investoren, der Regierung und regionalen Entscheidungsträgern treiben wir den Bau neuer Wohnungen voran, von denen viele bezahlbar sein werden. Ich setzte mich weiterhin dafür ein, ein besseres London für alle zu schaffen." Steve Rotheram, Bürgermeister der Liverpool City Region, ergänzt: "Die Liverpool City Region hat große Ambitionen im Wohnungsbau - und es mangelt nicht an Investitionsmöglichkeiten. Wir haben die Grundstücke, die Pläne und den Willen zum Bauen. Was wir brauchen, sind Partner, die bereit sind, langfristig zu denken und uns dabei zu helfen, dieses Potenzial in konkrete Baumaßnahmen umzusetzen. Deshalb ist das Bestreben von PATRIZIA, direkt mit Bürgermeistern und Kommunalverwaltungen zusammenzuarbeiten, so ermutigend. Wir kennen unsere Städte und wissen, was unsere Gemeinden brauchen. Kombiniert man dies mit substanziellen, langfristigen Investitionen, können wir Grundstücke erschließen, die Entwicklung beschleunigen und mehr hochwertige Wohnungen bauen, die die Menschen brauchen." In der Region Liverpool City herrscht derzeit eine Aufbruchstimmung und eine starke Dynamik - und wir wollen davon profitieren. Wir sind ehrgeizig, wir sind investitionswürdig und wir sind bereit zu bauen. Für Investoren, die nach der nächsten großen Chance suchen, sollte Liverpool City ganz oben auf ihrer Liste stehen." Richard Parker, Bürgermeister der West Midlands, fügt hinzu: "Die Bewältigung der Wohnungskrise hat für mich vom ersten Tag an oberste Priorität, denn zu viele Menschen warten zu lange auf ein sicheres, warmes Zuhause. Im vergangenen Jahr habe ich eine Rekordzahl von 7.237 neuen Wohnungen auf den Weg gebracht, darunter 2.452 bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen. Um die Wohnungskrise wirksam anzugehen, sind starke, vertrauensvolle Partnerschaften mit privaten Bauträgern erforderlich. PATRIZIA hat durch seine bestehenden Investitionen in Edgbaston und der Birminghamer Innenstadt echtes Engagement für unsere Region bewiesen und zeigt die vorbildliche Ambition, dieses Kooperationsmodell auf ganz Großbritannien auszuweiten. Wenn regionale Entscheidungsträger, die nationale Regierung und langfristige private Investoren an einem Strang ziehen, schaffen wir die nötige Sicherheit, um substanzielles Wachstum zu ermöglichen und sichere, bezahlbare Wohnungen bereitzustellen, die die Menschen vor Ort brauchen und verdienen." Tracy Brabin, Bürgermeisterin von West Yorkshire, kommentiert: "Wir haben ehrgeizige Ziele, um Wohnungen bereitzustellen, die die Menschen in ganz West Yorkshire benötigen. Deshalb begrüße ich die Ankündigung, in unsere Region zu investieren. Internationale Investoren erkennen zunehmend die Chancen, die sich durch die Zusammenarbeit mit lokalen Entscheidungsträgern und der Regierung ergeben. Dies wird dazu beitragen, die laufenden Bemühungen zur Wiederbelebung unserer Städte und Gemeinden zu unterstützen und gleichzeitig das Leben der Menschen spürbar zu verbessern, während wir weiterhin mehr Wohnungen in ganz West Yorkshire bereitstellen." PATRIZIA wird den Investitionsplan für Großbritannien gemeinsam mit potenziellen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor entwickeln. Einzelne Standorte, Investitionen und Zeitpläne für die Umsetzung werden im Laufe der Projekte bekannt gegeben. PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den "DUEL"-Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr 56 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

Kontakt:

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Schlagwort(e): Finanzen



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