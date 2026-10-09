Vatersdorf (ots) -Leipfinger-Bader hat ein neues Fertigteile-Neubauprojekt zum erfolgreichen Abschluss gebracht: So sind in Prien am Chiemsee jetzt innerhalb kurzer Zeit 18 moderne Apartments entstanden. Die Rohbauphase dauerte dabei insgesamt nur acht Wochen. Möglich machten dies die vorgefertigten, massiven Ziegelwände von Leipfinger-Bader. Werkseitig waren in diese bereits Rollladenkästen mit wiederum eingebettetem Abluftsystem integriert. Der Neubau ist KFN40 QNG förderfähig.Laut Hans-Böckler-Stiftung fehlen in den deutschen Großstädten rund 1,9 Millionen günstige Wohnungen - darunter etwa 1,4 Millionen Apartments unter 45 Quadratmetern für Einpersonenhaushalte. Gleichzeitig steigt der Anteil an Single-Haushalten in Deutschland kontinuierlich weiter an. Um der Wohnungsnot effektiv entgegen zu wirken und in kurzer Zeit günstigen Wohnraum mit hohem Qualitätsanspruch zu schaffen, setzt Leipfinger-Bader auf Ziegelfertigteile mit hohem Vorfertigungsgrad. Diese kamen jetzt auch bei einem Neubauprojekt in Prien am Chiemsee zum Einsatz.Antwort auf lokalen BedarfMit dem Projekt "Dahoam-in-Prien" haben die Bauherren Jürgen Hinmüller und Michael C. Reiserer insgesamt 18 lichtdurchflutete Wohnungen mit Flächen von 25 bis 38 Quadratmetern für ein bis zwei Personen errichtet. Die Apartments vereinen dabei traditionellen bayerischen Charme mit modernem Wohnkomfort. Sie verfügen zum Teil über einen malerischen Bergblick und bieten mit ihrer Aufteilung genau den Raum zum Leben, den beispielsweise Berufsanfänger sowie Mitarbeitende der lokalen Kliniken und Hotellerie in Prien benötigen und suchen.Die Wohnungen mit Südausrichtung und Balkon oder Terrasse befinden sich in der Neugartenstraße in Prien - umgeben von der malerischen Naturkulisse der bayerischen Alpen und des glitzernden Chiemsees. Schulen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Sporteinrichtungen, Freizeitmöglichkeiten und medizinische Versorgung sind nur wenige Minuten mit dem Auto oder Rad entfernt.Vorgefertigt und qualitätsgeprüftDie Bauherren entschieden sich aus mehreren Gründen für Ziegelfertigteile von Leipfinger-Bader. So überzeugte sie das Prinzip der Vorfertigung selbst. Die massiven Ziegel-Wandelemente wurden dabei nach einer intensiven Planungsphase unter witterungsgeschützten Bedingungen im Werk vorgefertigt und dann qualitätsgeprüft zur Baustelle geliefert. Aspekte wie der genaue Baustellenablauf und die Mengenermittlung wurden dabei im Detail vorgeplant. Auch die punktgenaue Lieferung und die effiziente Montagereihenfolge sorgten für einen beschleunigten Bauprozess. So konnte der Rohbau innerhalb von nur acht Wochen abgeschlossen werden.Drei in einsWerkseitig in die Fertigteile integriert wurden zudem Ziegel-Rollladenkästen von Leipfinger-Bader mit eingebauter Abluftvorrichtung. Die massiven Rollladenkästen unterstützen den Wärmeschutz im Bereich der Fensteranschlüsse. Die Abluftvorrichtung ist - völlig unsichtbar - in die Rollladenkästen eingebettet. In Prien werden die Sanitärräume so über die speziellen Rollladenkästen entlüftet. Letztere wurden abschließend entsprechend verputzt.Dank des hohen, durchdachten Vorfertigungsgrads konnte Leipfinger-Bader in Prien drei Systemkomponenten in einem Bauteil direkt zur Baustelle liefern. Dies spart Zeit und Kosten und bietet darüber hinaus Planungseffizienz und einen skalierbaren Bauprozess. Insgesamt 600 Quadratmeter Außenwand wurden auf diese Weise in Prien verbaut.KFN40 QNG förderfähigDas Herzstück der Fertigteilwände ist der massive Wandbaustoff von Leipfinger-Bader. Der Mauerziegel W065 Coriso eignet sich dabei insbesondere für den Geschosswohnungsbau. Er gewährleistet die nötige Statik und überzeugt auch in puncto Schall- und Wärmeschutz. So erreicht er in der Wandstärke 36,5 Zentimeter einen U-Wert von 0,17 W/(m²K). Für das Gesamtgebäude wurde der Effizienzhaus-40-Standard nachgewiesen. Zudem erfüllt das Gebäude die Anforderungen der staatlichen Auszeichnung "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (QNG). Folglich erreicht es die KfW-Förderstufe "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) und wird entsprechend gefördert. "Die zügige Bauweise dank Fertigteilen, sowie Standards wie Barrierefreiheit machen die neuen Apartments in Prien zu einem Vorzeigeobjekt für den hierzulande so dringend benötigten Wohnungsneubau", betont Thomas Bader, Geschäftsführer bei Leipfinger-Bader.Partnerschaftliche ZusammenarbeitIm Sinne einer ganzheitlichen Planung durch das Baugeschäft Hinmüller wurde auch das Heizkonzept förderfähig ausgerichtet. Es basiert auf einer energieeffizienten Wärmepumpe, die im Wesentlichen von zwei Photovoltaikanlagen mit 24 Kilowatt-Peak inklusive großer Batteriespeicher versorgt wird. "Die hohe Beratungsqualität von Leipfinger-Bader sowie das partnerschaftliche, effiziente Arbeiten haben uns überzeugt. In Kombination mit innovativen Produkten erweist sich dies als perfektes Match für unseren eigenen Anspruch, hochwertige Gebäude mit hoher Wohnqualität zu errichten und in unserem Bestand zu halten", so Michael Reiserer, Geschäftsführer der Wasserburger Ateliers eGbR. Die Vermietung der Wohnungen erfolgt voraussichtlich ab Ende 2024 - und damit sogar noch früher als ursprünglich geplant.Bautafel- Bauvorhaben: Neubau von 18 1- bis 2-Zimmer-Appartments in der Neugartenstraße, Prien am Chiemsee- Bauherr: Wasserburger Ateliers eGbR, bestehend aus Jürgen Hinmüller und Michael C. Reiserer- Planung/Bauunternehmer: Baugeschäft Hinmüller GmbH, Soyen- Ziegelfertigteile: Leipfinger-Bader, Vatersdorf- Bauzeit: 05/2024 bis 12/2024Pressekontakt:Caterina BaderCMOLeipfinger-Bader GmbHTel.: 08762 / 733 153E-Mail: caterina.bader@leipfinger-bader.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/caterina-bader-773b2122a/Original-Content von: Leipfinger-Bader, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112927/6368287