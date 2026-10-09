Der Kryptomarkt erholt sich nach einem massiven Einbruch, doch Solana liegt weiterhin satte 165 Prozent von seinem Rekordhoch in 2024 entfernt. Für Anleger stellt sich die Frage nach dem aktuellen Chance-Risiko-Verhältnis. Solana erholt sich nach deutlichen Verlusten Im Juni 2026 fiel Solana (SOL) zeitweise auf rund 62 US-Dollar. Anfang Oktober notierte die Kryptowährung bei etwa 121 US-Dollar und hatte sich damit nahezu verdoppelt. Vom Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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