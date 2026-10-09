Die Xiaomi-Aktie meldet sich zum Wochenschluss mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich einen Erholungsversuch bis 3,50 € für möglich gehalten, doch dafür reichten die Kräfte letztlich nicht einmal aus. Nach zwischenzeitlich neuen Tiefs springt der Titel heute in Hongkong um knapp +10% nach oben und notiert hierzulande wieder bei rund 2,93 €. Für eine Entwarnung reicht das allerdings noch lange nicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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