Berichten zufolge prüft Starbucks eine Übernahme der Tex-Mex-Kette Chipotle Mexican Grill und ein heißeres Thema könnte es heute nicht geben, denn es wäre nicht nur die bislang größte Übernahme in der Systemgastronomie. Es wäre ein Strategie-Zug vom Turnaround-Kandidaten Starbucks. Was erst einmal nur die Prüfung einer Übernahme ist, schickte die Starbucks-Aktie rund -4% runter und die Chipotle-Aktie +7% rauf. Wie wahrscheinlich ist das Geschäft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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