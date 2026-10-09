DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)
=== *** 09:45 IN/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Bloomberg New Economy Forum 2026 *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q 11:45 SE/Sveriges Riksbank, Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel *** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q - JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/hab
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October 09, 2026 07:43 ET (11:43 GMT)
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