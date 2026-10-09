NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 108 auf 101 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 4. November könnten der Aktie helfen, falls sie eine Rückkehr des Onlineportal-Betreibers zu einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum im Privatkunden-Abogeschäft belegten, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie gehen von 11 Prozent aus im Vergleich zur Konsensprognose von 8 Prozent und erwarten bis zum ersten Quartal 2027 eine weitere Beschleunigung auf rund 20 Prozent. Das entscheidende Risiko für das vergangene Quartal sei indes, wie stark der Wachstumsrückgang im Geschäft mit gewerblichen Kunden sei, hieß es./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A12DM80
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