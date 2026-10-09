Bernecker Börsenkompass

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 32 Positionen in unserer Empfehlungsliste. In dieser Woche haben wir einen Nachkauf vorgenommen, zwei Updates gegeben, eine Analyse und einen Marktkommentar veröffentlicht und ein Ziel angehoben. Lesen Sie mehr dazu in unserer heutigen Ausgabe von Stop & Go.Direkt am Montag sind wir mit einem Nachkauf in die Woche gestartet.Neben unserem Nachkauf gab es im oben verlinkten Artikel auch ein Update zu den Rechenzentren von Amazon.Am Dienstag gab es eine ausführliche Analyse zu einer Aktie die Sie im Blick behalten sollten, da sie vor einem neuen Wachstumsschub steht.Am Mittwoch ist Edouard Carmignac, Gründer der Fondsgesellschaft Carmignac, in unserem Marktkommentar das Ende der Ära des kostenlosen Geldes thematisiert. Wer davon profitiert und worauf Anleger achten sollten, erfahren Sie im verlinkten Beitrag.Am Donnerstag gab es dann die zweite Disposition der Woche: Wir heben unser Kursziel bei der Deutschen Börse an.Das war ein Auszug aus dem. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?Stop&Go Artikel?die Veränderungen in unserer Empfehlungsliste und die wichtigsten Inhalte der Woche zusammen. Das können Sie auch ohne Abo lesen, bei unserem Partner Finanzen100. Einen vollständigen Überblick können Sie sich in unserer?Artikelübersicht? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!