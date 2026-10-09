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Wir haben uns diese Woche mit einem etws vernachlässigten Sektor beschäftigt: Die Pharmaindustrie. Während sich bei Künstlicher Intelligenz zunehmend die Frage stellt, ob die gewaltigen Investitionen auch entsprechende Gewinne abwerfen, ist die Rechnung bei erfolgreichen Medikamenten vergleichsweise einfach. Ein Präparat, das einen hohen medizinischen Nutzen bietet und einen großen Patientenmarkt adressiert, kann über viele Jahre Milliardenumsätze generieren. Und der Boom der Pharmainsdustrie sollte nicht nur auf die Abnehmmediakemte reduziert werden.Doch auch der KI-Sektor ist leistungsfähig, das Problem sind die Kosten. DATADOG und DYNATRACE profitieren davon, dass Unternehmen ihre KI-Anwendungen überwachen und endlich verstehen müssen, wo ihre Token und damit ihr Geld verschwinden. Doch Transparenz allein reicht nicht. Wer erst am Monatsende feststellt, dass ein KI-Agent zehnmal so viele Modellaufrufe produziert hat wie geplant, hat zwar gute Daten, aber trotzdem eine hohe Rechnung. Die nächste Evolutionsstufe besteht deshalb darin, KI-Kosten bereits während ihrer Entstehung zu steuern oder ganz zu vermeiden. Genau hier öffnet sich ein weiterer Softwaremarkt. Zwischen die Unternehmensanwendung und die eigentlichen KI-Modelle schiebt sich zunehmend eine Kontrollschicht. Sie entscheidet, welche Anfrage zu welchem Modell geht, überwacht den Tokenverbrauch, setzt Budgets, stoppt übermäßige Nutzung und verhindert durch Zwischenspeicherung, dass identische Anfragen immer wieder teuer neu berechnet werden. Damit bekommt der KI-Boom gewissermaßen eine Kostenbremse. Zwei Unternehmen erscheinen uns dafür besonders interessant.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().