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|14:38
|informica real invest AG: "NAV beläuft sich auf 5,33 Euro je Aktie" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVinformica2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|27.07.
|informica real invest AG - virtuelle HV am 02.09.2026
|- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Mittwoch, dem 2. September 2026 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,05 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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