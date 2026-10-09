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|14:38
|Moninger Holding AG: "Bilanzverlust reduziert dank des Verkaufs des Gär- und Lagerkellers an Paulaner" - HV-Bericht von GSC-Research
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht zur Gesellschaft von der GSC Research GmbHAnhang: HVMoninger2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|20.08.
|Moninger Holding AG - HV am 29.09.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 29. September 2026 im Saal der Badisch Bühn im Hotel & Restaurant Schupi, Durmersheimer Str. 6, 76185 Karlsruhe um 10:30 Uhr statt.Den vollständigen...
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|05.02.
|Moninger Holding AG: "Ertragslage höchst unbefriedigend" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202602.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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