Die Rheinmetall-Aktie findet derzeit keinen Boden und ist inzwischen wieder auf ein Kursniveau wie Anfang 2025 zurückgefallen. Am Freitag notiert sie bei rund 931 €. Damit hat sie seit ihrem Jahreshoch mit rund 1.900 € deutlich an Wert verloren. Hier stellt sich die Frage: Setzt sich der Abwärtstrend fort oder bietet der Kursrückgang eine attraktive Einstiegschance? Berenberg Bank wird deutlich vorsichtiger Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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